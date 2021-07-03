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Спорт

Помер тренер олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої

17:19 3 липня 2021
Олег Остапенко і Лілія Подкопаєва

У суботу, 3 липня, у віці 76 років помер заслужений тренер Радянського Союзу зі спортивної гімнастики Олег Остапенко, який привів двох українських спортсменок — Тетяну Лисенко та Лілію Подкопаєву — до подвійного тріумфу на Олімпійських іграх, повідомляє сайт sportgymrus.ru.

Лисенко під керівництвом Олега Васильовича завоювала дві медалі найвищої проби на Іграх-1992 у Барселоні, а Подкопаєва, яка підтримала збірну України на Євро-2020, здобула два «золота» на Іграх-1996 року в Атланті.

На початку 2000-х років Олег Остапенко працював з жіночою збірною Бразилії, згодом очолював жіночу національну команду Білорусі, а останнім часом фахівець тренував українських гімнасток.

Лілія Подкопаєва зі своїм тренером

У травні Лілія Подкопаєва розповідала в Instagram, що у її наставника серйозні проблеми зі здоров'ям і закликала небайдужих допомогти фінансово у його лікуванні. Остапенко перебував в одній з київських лікарень з бактеріальною інфекцією. Лікарі не могли остаточно поставити діагноз. На жаль, врятувати Олега Остапенка не вдалося.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в родині Андрія Шевченка сталося горе.

Фото Instagram

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