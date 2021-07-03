«Схоже на брудну пляму»: британська телеведуча в присутності посла Пристайка висміяла форму збірної з картою України

У Великобританії ведуча популярного шоу Good Morning Britain Кейт Ґарравей під час програми за участю посла України Вадима Пристайка порівняла карту України на формі збірної по футболу з плямою, повідомляє Daily Star.

Посол взяв участь у телешоу напередодні матчу збірної України проти збірної Англії в ¼ фіналу Євро-2020, який відбудеться вже сьогодні, 3 липня.

Ведучі поцікавилися очікуваннями Пристайка від гри, після цього Кейт Ґарравей дістала футболку збірної України.

«У мене тут є футболка. Я не змогла змусити себе її надіти. Я не знаю, чи можете ви бачити, але тут є карта… Її важко побачити, трохи виглядає, як футболка, яку мій син піднімає з підлоги, думаючи, що вона не така вже й брудна. Це трохи схоже на пляму», ㅡ заявила ведуча.

Це викликало сміх іншого телеведучого, який сказав колезі: «Спокійно, спокійно».

Уривок ефіру Good Morning Britain з Пристайком опублікували в Twitter програми, але відео переривається на питанні ведучої про форму збірної України.

Нагадаємо дружини футболістів української збірний змогли прорватися на матч з Англією в Рим.

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