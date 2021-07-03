Данія перемогла чехів і вперше за 29 років зіграє у півфіналі Євро: відеоогляд матчу

У суботу, 3 липня, в поєдинку на Олімпійському стадіоні в Баку визначився третій півфіналіст Євро-2020, який у квартеті найсильніших команд турніру складе компанію Італії, яка вибила з розіграшу Бельгію, та Іспанії, що виграла серію пенальті у швейцарців (останню путівку до ½ фіналу розіграють Україна і Англія).

Євро-2020. ¼ фіналу

Чехія — Данія — 1:2

Голи: Шик (49) — Ділейні (5), Дольберг (42).

Віце-чемпіони Європи-1996 чехи і переможці Євро-1992 данці пробилися до чвертьфіналу великих турнірів вперше з 2004 року. Підопічні Ярослава Шілгави сенсаційно здолали в 1/8 фіналу голандців (2:0), а хлопці Каспера Хьюлманна і зовсім забили в двох останніх поєдинках чемпіонату Європи по чотири м'ячі (4:1 з Росією і 4:0 з Уельсом).

Раніше чехи обидва рази обіграли данців на європейських першостях (2:0 на Євро-2000 і 3:0 на Євро-2004), і скандинави, ясна річ, горіли бажанням перервати неприємну для себе традицію. Що і підтвердив вже на 5-й хвилині півзахисник дортмундської «Боруссії» Ділейні, котрий точно пробив головою після подачі кутового — 0:1. До речі, на Євро-2020 вже забито 24 голи головою, що більше ніж на будь-якому іншому чемпіонаті Європи.

Поки чехи робили боязкі спроби відігратися, Дольберг в кінці першого тайму після прострілу з флангу подвоїв перевагу своєї команди, забивши, до речі, свій третій гол на турнірі, — 0:2.

До честі гравців збірної Чехії, вони не стали вивішувати білий прапор, і з перших секунд другої половини зустрічі почали штурмувати володіння датчан. У двох епізодах голкіпер Шмейхель свою команду врятував, а ось після удару Шика, який з 5 м'ячами у списку найкращих бомбардирів Євро-2020 наздогнав лідера Кріштіану Роналду, виявився безсилий — 1:2. На порятунок у підопічних Шилгави був ще майже цілий тайм, але хлопці з півночі не здригнулися.

Данія, що пробилася до квартету найсильніших команд чемпіонату Європи вперше з 1992 року, 7 липня на «Уемблі» зіграє в півфіналі Євро-2020 з найсильнішим у протистоянні України та Англії. В іншій парі путівку до фіналу турніру за день до цього в Лондоні оскаржать Італія та Іспанія.

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Фото uefa.com

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