У суботу, 3 червня, за підсумками поєдинків Данія — Чехія і Україна — Англія визначився квартет команд, які на лондонському «Уемблі» (там відбудуться обидва півфінали і фінал) продовжать боротьбу за 8-кілограмовий трофей Євро-2020.

На жаль, збірна України, яка показала свій кращий результат на європейських першостях, припинила боротьбу на турнірі на стадії ¼ фіналу.

У півфіналах Євро-2020 зіграють:

Італія — Іспанія (6 липня, Лондон),

Данія — Англія (7 липня, Лондон).

Зазначимо, що три з чотирьох збірних-півфіналістів свого часу ставали найкращими на континенті: Іспанія — чемпіон Євро-1964 Євро-2008 та Євро-2012, Італія — Євро-1968 а Данія — Євро-1992. І лише кривдник команди Шевченка Англія не піднімалася на вершину, задовольняючись третім місцем на Євро-1968 і виходом до півфіналу Євро-1996.

До речі, вихід до півфіналу приніс квартету щасливчиків ще по 4 млн євро призових від УЄФА. Переможець вирішального поєдинку Євро-2020 отримає ще 8 млн євро, фіналіст-невдаха — 5 млн.

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суперкомп'ютер назвав переможця Євро-2020.

Фото uefa.com

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