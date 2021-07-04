«Задоволений виступом»: Шевченко дав несподіваний коментар після провалу з Англією на Євро-2020

Збірна України у чвертьфіналі Євро-2020 без шансів програла Англії (0:4) та не змогла вперше у своїй історії вийти до півфіналу великого турніру. Проте, наставник «жовто-синіх» Андрій Шевченко похвалив своїх підопічних за виступ на чемпіонаті, а також вказав на головні причини такої болючої поразки від Англії.

«Підсумковий рахунок на табло сформували епізоди у грі. Не думаю, що збірна України сьогодні не показувала той футбол, який вона сповідує. Ми не відмовлялися від своїх принципів ведення гри, але були моменти, стандартні положення, коли ми не допрацювали. Крім того, позначилася втрата Кривцова — таких міцних захисників, здатних протистояти англійцям, особливо у верховій боротьбі, у нас немає.

Збірна Англії діяла прагматично на своїх сильних сторонах, скориставшись нашими помилками, чудово при цьому зігравши на «другому поверсі». Наш суперник сьогодні контролював гру, ми же не змогли йому нічого протиставити. А коли виникали хороші епізоди, ми не доводили їх до завершення. Ця збірна Англії дуже сильна. Команда дісталася до півфіналу Євро-2020, і, думаю, може грати у фіналі.

Андрій Шевченко довів команду до чвертьфіналу Євро-2020

Проте, я задоволений тим, як наша команда виступила. Подякував футболістам за самовіддачу, за те, що вони сьогодні прагнули грати у властивий нашій команді футбол. Але поки у нас не буде хорошого чемпіонату, ми все рідше будемо бачити збірну України на таких стадіях головних турнірів. Крім того, потрібно мати у складі тих виконавців, які виступають у топ-чемпіонатах Європи.

Що стосується моєї подальшої роботи, то спершу ми повернемося до України. Потім підіб'ємо підсумки, відзвітуємо про виконану роботу. І вже потім як УАФ, так і я приймемо рішення. Є час. Ніхто нікуди не поспішає", — розповів Андрій Шевченко на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що збірна України на стадії групового турніру програла Нідерландам (2:3), обіграла Північну Македонію (2:1) та поступилася Австрії (0:1), після чого вийшла до плей-оф із третього місця, де в додатковий час дотиснула Швецію (2:1).

Усе про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі пари ½ фіналу Євро-2020.

251

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter