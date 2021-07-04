У вівторок, 6 липня, відбудеться перший півфінал Євро-2020. На легендарному стадіоні «Уемблі» в Лондоні зійдуться чотириразовий чемпіон світу збірна Італії, яка з мінімальною перевагою обіграла найкращу команду світу Бельгію (2:1), та триразовий чемпіон Європи команда Іспанії, яка в серії пенальті виявилася сильнішою за Швейцарію (основний час — 1:1).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ІТАЛІЯ — ІСПАНІЯ

Десята та шоста команди світового рейтингу ФІФА доволі часто зустрічаються між собою. Починаючи з 2000 року, суперники провели між собою 13 матчів. П'ять перемог в активі піренейців, лише дві — у Скуадри Адзурри, ще шість поєдинків завершилися внічию. Востаннє команди зустрічалися у відборі на ЧС-2018 — у Турині було зафіксовано результативну нічию (1:1), а в Мадриді господарі здобули переконливу перемогу (3:0).

Примітно, що Іспанія та Італія обов'язково перетиналися на трьох останніх континентальних першостях. У 2008-му у чвертьфіналі Червона фурія виявилася сильнішою в серії пенальті (основний час завершився нульовою нічиєю), у 2012-му у фіналі на НСК «Олімпійський» піренейці розгромили суперника (4:0), а в 2016-му в 1/8 фіналу далі пройшли вже італійці (2:0).

У майбутній зустрічі аналітики букмекерських контор віддають невелику перевагу апеннінцям, виставивши на гру наступні коефіцієнти.

«Паріматч»: перемога Італії — 2,55, нічия — 3,20, виграш Іспанії — 3,10.

«Фаворит спорт»: перемога Італії — 2,53, нічия — 3,25, виграш Іспанії — 3,10.

1xBet: перемога Італії — 2,575, нічия — 3,30, виграш Іспанії — 3,075.

«Олімп»: перемога Італії — 2,56, нічия — 3,20, виграш Іспанії — 3,21.

William Hill: перемога Італії — 2,45, нічия — 3,20, виграш Іспанії — 3,00.

Відзначимо, що в іншому півфіналі зустрінуться збірні Англії та Данії. Поєдинок пройде в середу, 7 липня, також на «Уемблі» в Лондоні.

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу німець Тоні Кроос завершив кар'єру в збірній.

Фото uefa.com

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