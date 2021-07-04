Донабивався: зірка «Челсі» впав із яхти на величезне морське «чудовисько»

Кумедна ситуація сталася у відпустці з американським півзахисником Крістіаном Пулішічем, який став у складі «Челсі» переможцем Ліги чемпіонів-2020/2021.

Після перемоги в Лізі націй КОНКАКАФ (аналозі елітного дивізіону європейської Ліги націй) у складі збірної США футболіст влаштував собі морський відпочинок. В одній із вилазок на яхті Крістіан вирішив пожонглювати м'ячем над величезною рибиною, яка бовталася біля борту на гачку. Осмілівши, гравцю захотілося виконати трюк «навколо світу», коли під час польоту м'яча необхідно провести навколо нього ногою коло оборотом 360 градусів, але не втримався на бортику та гепнувся у воду.

«Усе життя пронеслося перед очима», — з гумором написав під відео Пулішіч на своїй сторінці в Instagram, на яку підписано понад 4 млн осіб. Щоправда, в даній ситуації ще питання, хто злякався більше — футболіст, якого встигли зловити за плечі та не дали повністю зануритися у воду, або бідна риба.

Відзначимо, що Пулішічу не вперше потрапляти в курйозні ситуації. У березні футболіст завів аккаунт у популярній соціальній мережі TikTok, і відразу же зганьбився перед своїми підписниками, спробувавши продемонструвати свою техніку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що парашутист перервав футбольний матч та отримав від арбітра «по заслугах».

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