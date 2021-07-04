Більше 460 мільйонів: названа точна сума, яку збірна України заробила на Євро-2020

Збірна України вилетіла з Євро-2020, поступившись у чвертьфіналі команді Англії (0:4).

Завдяки своєму виступу на турнірі «жовто-сині» заробили солідну суму. Потрапляння у фінальний турнір принесло нашій команді 9,25 млн євро, перемога над Північною Македонією — ще 1 млн, вихід до плей-оф поповнив наш «гаманець» на 1,5 млн, до чвертьфіналу — ще на 2,5 млн. Таким чином, загальна сума, яку вдалося заробити нашій збірній, склала 14,25 млн євро (понад 460 млн гривень).

За підсумковим заробітку на європейських футбольних полях «жовто-сині» посіли восьме місце з 24 команд, які брали участь у турнірі. Більше підопічних Андрія Шевченка до скарбнички країни принесли Швейцарія, Чехія (по 14,75 млн) та Бельгія (16,25 млн), які вилетіли у чвертьфіналі, а також Данія (18,25 млн), Іспанія (19,25 млн), Англія (19,75 млн) та Італія (20,25 млн), що кваліфікувалися до півфіналу. Звичайно, учасники ½ фіналу ще можуть збільшити це число, при цьому лише Скуадра Адзурра може в разі перемоги на турнірі заробити максимально можливу суму — 28,25 млн у європейській валюті.

Якщо говорити про найбільш «бідних», то головні аутсайдери — Північна Македонія та Туреччина, які не набрали жодного очка й «розжилися» лише на 9,25 млн як бонус за вихід до фінального турніру. По 9,75 млн заробили збірні Польщі та Шотландії, по 10,25 — команди Фінляндії, Словаччини, Угорщини та Росії.

Нагадаємо, що у півфіналах зіграють Італія з Францією (6 липня) та Англія з Данією (7 липня). Обидва поєдинки пройдуть у Лондоні на стадіоні «Вемблі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Шевченко залишився задоволений виступом збірної України на Євро-2020, незважаючи на розгром у чвертьфіналі від Англії.

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