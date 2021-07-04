З концертом та гімном: збірну України урочисто зустріли після Євро-2020

У неділю, 4 липня, по обіді чартерний літак зі збірною України, яка зазнала поразки у чвертьфіналі Євро-2020 від Англії (0:4), прилетів до аеропорту Бориспіль.

Після того, як футболісти пройшли всі необхідні формальності після повернення на батьківщину, на них чекав яскравий прийом. Численні журналісти та вболівальники приїхали до аеропорту, щоб особисто привітати «жовто-синіх» із успішною грою на чемпіонаті Європи, де наші хлопці вперше в історії дійшли до чвертьфіналу.

Для урочистої церемонії встановили сцену, на яку вийшли тренерський штаб та футболісти. «Я вдячний вам за таку підтримку. Ви навіть не уявляєте, як це було важливо, коли ми виходили на матчі. Ми вдячні всім, хто приїхав підтримати команду, хто вболівав за нас в Україні. Ми бачили, ми відчували вашу підтримку. Я вдячний хлопцям за самовіддачу, за бажання і за той футбол, який вони продемонстрували. Слава Україні!» — звернувся до присутніх головний тренер збірної Андрій Шевченко, слова якого передає офіційний сайт УАФ.

Також зі сцени разом з усіма Гімн України заспівали, влаштувавши імпровізований концерт, зірки вітчизняної естради — лідер гурту ТНМК Фоззі, соліст групи СКАЙ Олег Собчук та співак Микита Алексєєв.

Відзначимо, що наступного разу національна команда збереться наприкінці серпня, перед відбірковими матчами на ЧС-2022 проти Казахстану (1 вересня) та Франції (4 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України завдяки успішному виступу заробила на Євро-2020 більше 14 млн євро.

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