«Шахтар» програв на зборі віце-чемпіону Польщі

У неділю, 4 липня, донецький «Шахтар» провів другий контрольний матч на тренувальному зборі в Австрії.

Слідом за перемогою над аматорським «Санкт-Йоханном» з Австрії — 5:0 (голи забивали Тете, Мудрик, Траоре, Корнієнко та Дентіньо) «гірники» зустрічалися з віце-чемпіоном Польщі — «Ракувом» з Жешува. Цього разу поєдинок для підопічних Роберто де Дзербі склався не так вдало, і вони поступилися — 1:2 (Соломон, 81 — Кун, 14, Іві, 72, з пенальті).

«Шахтар» (стартовий склад): Шевченко, Додо, Вітао, Марлон, Корнієнко, Майкон, Алан Патрік, Тете, Педріньо, Мудрик, Траоре.

(після 64 хвилини): Шевченко, Конопля, Мампассі, Вітао, Сіпріано, Бондаренко, Маркос Антоніо, Танковський, Очеретько, Соломон, Дентіньо.

Додамо, що голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков, які були в розташуванні збірної України, але не провели жодного матчу в фінальному турнірі Євро-2020, уже приєдналися до «Шахтаря» на тренувальному зборі. А захисники Микола Матвієнко (5 матчів на турнірі), Сергій Кривцов (2 матчі), а також півзахисники Марлос (2 матчі) та Тарас Степаненко (2 матчі) отримали від тренерського штабу час на відпочинок.

Відзначимо, що в рамках тренувального збору у «Шахтаря» ще заплановано проведення двох спарингів — 5 липня проти німецького «Тюркгюджю Мюнхен» та 9-го числа проти «Шальке-04» з Гельзенкірхена. Перший же офіційний матч у «гірників» пройде 24 липня, коли команда Роберто де Дзербі зійдеться в Києві зі столичним «Динамо» Мірчі Луческу в боротьбі за Суперкубок України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» вилетіло на збір до Швейцарії з найкращим бомбардиром прем'єр-ліги Кулачем.

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