Англія — Данія: де і коли дивитися онлайн матч ½ фіналу Євро-2020

У середу, 7 липня, в Лондоні на стадіоні «Уемблі» визначиться другий фіналіст Євро-2020. Слідом за протистоянням між Італією та Іспанією за путівку у вирішальний поєдинок будуть боротися команди Англії та Данії.

Востаннє команди зустрічалися між собою в другому розіграші елітного дивізіону Ліги націй. У Копенгагені була зафіксована нічия (0:0), а в Лондоні гості здобули перемогу з мінімальним рахунком завдяки реалізованому в першому таймі пенальті (1:0).

На нинішньому турнірі підопічні Гарета Саутгейта впевнено йдуть по турнірній сітці. Більше того, британці єдині, хто не пропустив поки жодного м'яча (Хорватія — 1:0, Шотландія — 0:0, Чехія — 1:0, Німеччина — 2:0, Україна — 4:0)! А ось команда Каспера Хьюлманна після двох поразок на старті групового турніру (Фінляндія — 0:1, Бельгія — 1:2) заскочила в «останній вагон» плей-оф завдяки перемозі над Росією (4:1), після чого впевнено розібралася з Уельсом (4:0) та Чехією (2:1).

У майбутньому поєдинку букмекери бачать очевидним фаворитом господарів. Наприклад, контора Favbet ставки на виграш підопічних Гарета Саутгейта в основний час приймає з коефіцієнтом 1,74, на нічию — 3,65, на перемогу скандинавів — 5,50.

Євро-2020. ½ фіналу

7 липня (середа)

Англія — Данія 22:00 «Україна», «Футбол 1»

Нагадаємо, що переможець англійсько-данської дуелі зіграє у фіналі з сильнішим у парі Італія — Іспанія (6 липня на «Уемблі» в Лондоні).

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Фото uefa.com

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