У вівторок, 6 липня, у півфіналі чемпіонату Європи-2020 зіграють гранди континентального футболу — збірні Італії та Іспанії. Поєдинок пройде на стадіоні «Вемблі» в Лондоні, початок — о 22:00 за київським часом.

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Часті зустрічі суперників

Десята та шоста команди світового рейтингу ФІФА доволі часто зустрічаються між собою. Починаючи з 2000 року, суперники провели між собою 13 матчів. П'ять перемог в активі піренейців, лише дві — у Скуадри Адзурри, ще шість поєдинків завершилися внічию. Востаннє команди зустрічалися у відборі на ЧС-2018 — у Турині було зафіксовано результативну нічию (1:1), а в Мадриді господарі здобули переконливу перемогу (3:0).

Примітно, що Іспанія та Італія обов'язково перетиналися на трьох останніх континентальних першостях. У 2008-му в чвертьфіналі Червона фурія виявилася сильнішою в серії пенальті (основний час завершився нульовою нічиєю), у 2012-му в групі суперники зіграли внічию (1:1), а в фіналі на НСК «Олімпійський» піренейці розгромили суперника (4:0), і в 2016-му в 1/8 фіналу далі пройшли вже італійці (2:0).

Виступ на Євро-2020

Команди на нинішньому турнірі не зазнали жодної поразки. Але якщо Скуадра Адзурра всі свої матчі виграла (Туреччина — 3:0, Швейцарія — 3:0, Уельс — 1:0 в групі, Австрія — 2:1 у додатковий час чвертьфіналу та Бельгія — 2:1 у півфіналі), продовживши свою унікальну безпрограшну серію до 32 поєдинків, то шлях Іспанії не був настільки простим (Швеція — 0:0, Польща — 1:1, Словаччина — 5:0 у групі, Хорватія — 5:3 у додатковий час 1/8 фіналу та Швейцарія — 1:1 у чвертьфіналі та перемога в серії пенальті).

Втрати команд

У майбутньому поєдинку через травми італійцям не допоможе півзахисник Спінаццола (5 матчів на турнірі), який отримав травму в чвертьфінальному матчі, та захисник Флоренці (1 матч), у іспанців під питанням участь півзахисника Сарабії (5 матчів, 2 голи).

* Спінаццола проводжають з табору збірної Італії на лікування

Призові Євро-2020

Збірна Італії — лідер за заробленими призовими на нинішній першості. Вигравши всі матчі, Скуадра Адзурра вже «розбагатіла» на 20,25 млн євро. В активі Іспанії — 19,25 млн. Вихід до фіналу принесе переможцю мінімум 5 млн євро, а тріумфатор Євро-2020 стане багатшим ще на 3 млн. Таким чином, максимально Італія може заробити 28,25 млн, Червона фурія — 27,25 млн .

Зі свистком — юрист з Німеччини

Працювати на поєдинку в Лондоні УЄФА довірив суддівській бригаді з Німеччини на чолі з 45-річним рефері ФІФА Феліксом Брихом, якому покликані допомагати його співвітчизники Марк Борш та Штефанн Лупп (арбітр VAR — німець Марко Фрітц).

На нинішньому турнірі рефері провів уже чотири поєдинки. В активі Бриха матчі Нідерланди — Україна (3:2, 1 тур), Фінляндія — Бельгія (0:2, 3 тур), Бельгія — Португалія (1:0, 1/8 фіналу) та Україна — Англія (0:4, ¼ фіналу). У цих зустрічах рефері показав шість попереджень, причому в двох поєдинках узагалі обійшовся без жовтих карток.

В активі Фелікса Бриха чотири матчі на Євро-2020

11 титулів на двох

У своїй історії збірні Італії та Іспанії завоювали чимало трофеїв. В активі Скуадри Адзурри чотири титули чемпіонів світу (в 1934-му, 1938-му, 1982-му та 2006-му), чемпіонів Європи в 1968-му та «золото» Олімпіади-1936 в Берліні. У Червоної фурії в колекції титул чемпіонів світу в 2010-му, тричі чемпіонів Європи (в 1964-му, 2008-му та 2012-му) та «золото» Олімпіади-1992 у Барселоні.

Італія - чемпіон світу 2006 року

Іспанія - чемпіон Європи 2012 року

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери оцінили шанси Італії та Іспанії в півфіналі Євро-2020.

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