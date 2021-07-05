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Спорт

Матч «Шахтар» — «Динамо» за Суперкубок України не відбудеться 24 липня: що сталося

21:34 5 липня 2021
Суперкубок України

Вихід збірної України до чвертьфіналу Євро-2020, де «жовто-сині» поступилися Англії (0:4) та завершили виступ на турнірі, вніс свої «корективи» у старт нового сезону-2021/2022 на вітчизняній арені.

Зокрема, на суботу, 24 липня, було заплановано проведення матчу за Суперкубок України між чемпіоном та володарем Кубка країни, київським «Динамо», та віце-чемпіоном донецьким «Шахтарем». Але оскільки команди делегували велику кількість футболістів до національні збірні (динамівці — 11 гравців, «гірники» — 7), «ФАКТАМ» стало відомо з власних джерел в УПЛ, що суперники погодили перенесення титульного поєдинку на невизначений термін.

Відзначимо, що Суперкубок України розігрується з 2004 року. Його володарями ставали лише два клуби — «Динамо» дев'ять разів та «Шахтар» вісім разів. В очних протистояннях команди розігрували трофей 13 разів, і тут перевага на боці киян — вісім перемог проти п'яти у донецького клубу.

Таким чином, новий сезон для грандів вітчизняного футболу розпочнеться, згідно з календарем, 25 липня (базова дата). «Динамо» проведе домашній поєдинок із донецьким «Олімпіком», а «Шахтар» також на домашній арені прийме «Інгулець» із Петрового.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» зіграло внічию з 20-разовим чемпіоном Швейцарії «Базелем», а «Шахтар» поступився віце-чемпіону Польщі «Ракуву».

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