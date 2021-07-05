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Спорт

«Динамо» — «Дівон»: онлайн-відеотрансляція спарингу в Швейцарії

16:13 5 липня 2021
Динамо Київ

У понеділок, 5 липня, київське «Динамо», що завершило внічию спаринги зі швейцарськими «Базелем» (4:4) та «Лозанною» (1:1), проведе на зборі в Швейцарії матч проти французького «Дивона», що представляє одну з груп регіональної ліги Франції та не має особливих успіхів у своїй історії.

ЗА ТРАНСЛЯЦІЄЮ ПОЄДИНКУ В РЕЖИМІ ОНЛАЙН СЛІДКУЙТЕ НА САЙТІ «ФАКТІВ» У ЦІЙ НОВИНИ.

Нагадаємо, що на першому тренувальному зборі підопічні Мірчі Луческу без гравців збірних проведуть 7 липня ще контрольний матч зі швейцарським «Люцерном», після чого на кылька днів повернуться до України перед другим підготовчим етапом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» програв на зборі віце-чемпіону Польщі «Ракуву» з Хожува.

Фото ФК «Динамо»

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