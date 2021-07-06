В України шансів не було: переможця Євро-2020 «вирахували» за кольором ігрової форми

Прогнозів під час Євро-2020, на якому нас чекають півфінали Італія — Іспанія (6 липня) й Англія — Данія (7 липня), вистачає. Один з них пов'язаний з банальною статистикою. Виявляється, якщо після групового етапу команда виходить на поле у білій формі, вона проходить далі, повідомляє eurosport.ru.

Так відбувалося в дев'яти матчах плей-оф з 12 (в інших трьох на полі не було футболістів в білому). Збірні в кольоровому завжди програють тим, хто в білому. Матч Бельгія — Португалія не можна назвати винятком, оскільки португальці грали не в білому, а в світло-зеленому. Переконайтеся самі, вивчивши всі випадки в плей-оф, коли перемагали «білі»: Уельс — Данія (0:4), Нідерланди — Чехія (0:2), Хорватія — Іспанія (3:5 у додатковий час), Франція — Швейцарія (3:3, по пенальті — 4:5), Англія — Німеччина (2:0), Швейцарія — Іспанія (1:1, по пенальті — 1:3), Бельгія — Італія (1:2), Чехія — Данія (1:2), Україна — Англія (0:4). А третій комплект ігрової форми команди Андрія Шевченка між іншим — білий, але в ньому «жовто-сині» на турнірі не грали.

У першому півфіналі в статусі гостя Іспанія зіграє з Італією. Існує ймовірність, що піренейці все ж вийдуть в червоному проти «синіх» італійців, але це може стати фатальною помилкою. У другому півфіналі Англія зіграє в улюбленій білосніжній формі як команда-господарка матчу з данцями.

Отже, у фінальній грі 11 липня на «Уемблі» Іспанія битиметься з Англією, де команда Луїса Енріке постане в домашньому комплекті, а англійці в жодному разі не зрадять собі, як це було, наприклад, в матчі проти України. Виходить, саме збірна Англії стане переможцем Євро-2020. Подивимося. Суперкомп'ютер вже давав свої прогнози. Як і глухий кіт Ахіл, півень Джордан Пекфорд і, ясна річ, аналітики букмекерських контор…

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі півфінал Євро-2020 Італія — Іспанія.

Фото Twitter England

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