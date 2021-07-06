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Спорт

«Шахтар» продав футболіста збірної в «Копенгаген»

11:07 6 липня 2021
Давит Хочолава

Віце-чемпіон України донецький «Шахтар», який купив влітку у «Бенфіки» півзахисника Педріньо, у «Сассуоло» захисника Марлона і у «Аякса» форварда Траоре, розлучився з 28-річним гравцем оборони збірної Грузії Давитом Хочолавою, який став футболістом данського «Копенгагена», повідомляє офіційний сайт «оранжево-чорних».

За неофіційною інформацією, бронзовий призер чемпіонату Данії «Копенгаген» заплатив за Хочолаву, який підписав з клубом контракт на чотири роки, 2 млн євро, а ще стільки ж донецький клуб може виручити бонусами.

Давит Хочолава підписав контракт з "Копенгагеном" на чотири роки

Починаючи з 2017 року, захисник, який в Україні виступав також за «Чорноморець», провів за «Шахтар» 83 матчі і забив три м'ячі у всіх турнірах, тричі вигравши з командою прем'єр-лігу, двічі — Кубок країни і один раз — національний Суперкубок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Давита Хочолави народився син Олександр.

Фото ФК «Шахтар», ФК «Копенгаген»

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