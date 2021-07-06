Чемпіон світу пішов зі збірної після Євро-2020 і пожертвував зарплату

Чемпіон світу та Європи у складі збірної Франції Тьєррі Анрі залишив пост асистента головного тренера команди Бельгії Роберто Мартінеса після вильоту з Євро-2020 у чвертьфіналі від Італії (1:2). При цьому свою місячну зарплату за чемпіонат Європи 43-річний фахівець пожертвує в благодійний фонд, повідомляє RMC Sport.

«Золоте» покоління збірної Бельгії так нічого й не виграло (якщо не вважати за успіх «бронзу» ЧС-2018), незважаючи на зірковий склад та досвідчений тренерський штаб.

Нагадаємо, що чемпіон світу і Європи, переможець Ліги чемпіонів, чемпіонатів Франції, Англії та Іспанії, володар Кубка конфедерацій Тьєррі Анрі виступав на позиції форварда за «Монако», «Ювентус», «Арсенал», «Барселону» і «Нью-Йорк Ред Буллз». На тренерському терені найкращий бомбардир в історії збірної Франції (51 гол) очолював «Монако» і «Монреаль Імпакт», а також працював у штабі команди Бельгії в 2016--2018 і 2021 роках.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що переможця Євро-2020 передбачили за кольором ігрової форми.

Фото Twitter збірної Бельгії

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