Макгрегор — Порʼє 3: де і коли дивитися онлайн головний бій UFC 264

У ніч на неділю, 11 липня, в головному бою вечора змішаних єдиноборств UFC 264 на 20-тисячній T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (штат Невада, США) втретє в очній дуелі зійдуться екс-чемпіон у двох вагових категоріях ірландець Конор Макгрегор (22 перемоги, 5 поразок) і колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі американець Дастін Порʼє (27 перемог, 6 поразок).

Нагадаємо, що перший поєдинок Порʼє та Макгрегора відбувся у вересні 2014 року і закінчився нокаутом на користь ірландця, другий пройшов 23 січня 2021-го, тоді нокаутувати суперника вдалося американцеві.

В Україні вболівальники зможуть побачити третій поєдинок Макгрегор — Порʼє (п'ять раундів по п'ять хвилин) у прямому ефірі на телеканалі Setanta Sports Ukraine (не раніше ніж о 5:00 за київським часом). Також пряма трансляція з США запланована на каналі «Рен ТВ» (Росія).

Поки ж Конор Макгрегор, у якого в травні народилася третя дитина, записав для Дастіна Порʼє образливе голосове повідомлення.

«Дастін… Бовдуре… Я йду за тобою, бовдуре. Дурний селюк», — сказав Конор в Twitter.

До речі, букмекери в майбутньому бою віддають невелику перевагу американцю. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу Макгрегора приймає з коефіцієнтом 2,00, Порʼє — 1,80.

За інформацією британських ЗМІ, 32-річний Макгрегор заробить за бій 5 млн доларів, а його ровесник Порʼє — 1 млн. Крім цього, кожен з бійців отримає відсоток від продажів платних трансляцій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бій Конора Макгрегора і Дастіна Порʼє під загрозою зриву.

Фото Instagram

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter