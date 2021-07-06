Український боксер-суперважковаговик Віктор Вихрист (7 перемог, 5 з них — нокаутом), котрий вирубав у травні небитого поляка Яцека Пʼятека, проведе бій в андеркарті поєдинку між чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (30 перемог, 21 з них — нокаутом, 1 нічия) та екс-чемпіоном Деонтеєм Уайлдером (42 перемоги, 41 з них — нокаутом, 1 нічия, 1 поразка), який відбудеться на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США) 24 липня.

Суперником 28-річного українського велетня на прізвисько Фауст (зріст Вихриста — 196 см) стане американець Майк Маршалл (5 перемог, 4 з них — нокаутом, 1 нічия, 1 поразка). Про це сам боксер зі США повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що чемпіон Європи 2017 року і переможець Європейських ігор-2019 Вихрист дебютував у професіоналах в лютому 2020 го. У семи поєдинках лише двоє суперників українця — поляк Каміл Соколовські та венесуелець Вілмер Васкес — змогли провести з Вихристом повний бій, інші програли достроково.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Василь Ломаченко в бою в США нокаутував японця Масайоші Накатані.

Фото Instagram

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