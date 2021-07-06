Збірна України бойкотує чемпіонат світу в Москві

Збірна України з пляжного футболу, яка за підсумками відбірного турніру в Португалії здобула путівку на чемпіонат світу (друге підсумкове місце в європейській кваліфікації), відмовилася від участі в фінальному турнірі. Причина в тому, що змагання за участю 16 найсильніших збірних планети пройдуть з 19 по 29 серпня в столиці Росії Москві (жеребкування — 8 липня).

«Таке рішення прийняли на підставі рекомендацій УАФ і Міністерства молоді та спорту України, — цитує віце-президента Асоціації пляжного футболу Владислава Ващука „Трибуна“. — Я щойно прилетів з Рима, це вирішили без мене, я в цьому участі не брав. Щодо преміальних за відбірковий турнір, хлопці не будуть ображені, але суть же не в цьому. Суть в тому, що хлопці боролися. Не можу зрозуміти, чому в спорт притягують політику».

Щоправда, оргкомітет чемпіонату світу з пляжного футболу-2021 поки не отримував офіційних листів від Української асоціації футболу або ФІФА з приводу відмови від участі української команди в турнірі, повідомляє «Р-Спорт».

Нагадаємо, що раніше збірна України тричі грала у фінальних турнірах чемпіонату світу з пляжного футболу — в 2005, 2011 і 2013 роках. «Жовто-сині» мали стати однією з чотирьох європейських команд, які зіграють на світовому форумі-2021 в Москві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА схвалив форму збірної України на Євро-2020 із зображенням Криму.

Фото uaf.ua

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