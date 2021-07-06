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Спорт

Кріштіану Роналду лише восьмий: названі найсексуальніші футболісти Євро-2020

19:51 6 липня 2021
Поль Погба та Кріштіану Роналду

Поки в матчах Італія — Іспанія і Англія — Данія на чемпіонаті Європи з футболу визначаються учасники вирішального поєдинку Євро-2020 (фінал — 11 липня на «Уемблі»), британський ресурс The Tаb за допомогою своїх читачів визначив 11 найсексуальніших футболістів Євро-2020.

Там і англійці є, і французи, і португалець (Кріштіану Роналду — лише на восьмій позиції), і іспанець, і німець, і данець, і швейцарець, а ось українські хлопці «вимогливим» британкам не сподобалися. Та й добре — все одно хлопці Шевченка нашими красунями зайняті.

1. Мейсон Маунт (Англія) — 16,8% голосів

2. Олів'є Жиру (Франція) — 16,45%

3. Фабіан Шер (Швейцарія) — 15,93%

4. Маркос Льоренте (Іспанія) — 10,98%

5. Маркус Решфорд (Англія) — 10,52%

6. Симон Кʼяєр (Данія) — 9,6%

7. Чіро Іммобіле (Італія) — 9,24%

8. Кріштіану Роналду (Португалія) — 5,98%

9. Поль Погба (Франція) — 1,89%

10. Тімо Вернер (Німеччина) — 1,84%

11. Рахім Стерлінг (Англія) — 0,77%

Все про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольний коментатор під час Євро-2020 захопився красунею на трибунах і заспівав.

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