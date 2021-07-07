Велика річ, до фіналу Євро вийшов: зірку збірної Італії «втихомирили» на «Уемблі»

Після драматичного матчу на лондонському «Уемблі», в якому Італія в півфіналі Євро-2020 здолала в серії пенальті Іспанію, один з авторів голів у «лотереї», захисник Скуадри Адзурри Леонардо Бонуччі потрапив до рук місцевого «правосуддя».

34-річний футболіст, в активі якого понад 100 матчів за національну команду, після гри підійшов до вболівальників, щоб відсвяткувати разом з ними перший за дев'ять років вихід до фіналу чемпіонату Європи. Після цього Леонардо збирався повернутися на поле, але на шляху зірки футболу з'явилася жінка-стюард, яка сприйняла його за фаната. Відео відповідного епізоду опубліковано в Twitter DW Sports.

Леонардо Бонуччі і пильна жінка-стюард

«Це було неймовірно, — прокоментував успіх збірної Італії Леонардо Бонуччі. — Дуже важкий матч, треба віддати належне Іспанії. Вони були солідні — визнати це не соромно. Ніхто так не вміє терпіти, як ми, італійці. Нам було важко, ми були готові виконувати брудну роботу і разом дотерпіли до фіналу.

Не хиблять лише ті, хто не б'є пенальті. Я був упевнений, що заб'ю. Чесно кажучи, ми не знали, кого ставити на серію, тому що дуже багато хто хотів пробити. Вся п'ятірка була впевнена. Гадаю, нам пощастило, що Локателлі не забив перший пенальті. Так ми організували на іспанців додатковий тиск".

Нагадаємо, що у вирішальному поєдинку Євро-2020 італійці 11 липня на «Уемблі» зіграють з переможцем пари Англія — Данія, які визначать фіналіста в середу, 7 липня.

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Фото uefa.com

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