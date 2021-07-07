У середу, 7 липня, київське «Динамо», яке раніше зіграло внічию з «Базелем» (4:4) і «Лозанною» (1:1), а також розгромило «Дівон» (5:0), проведе останній спаринг на першому тренувальному зборі в Швейцарії.

Суперником команди Мірчі Луческу на 17-тисячній «Свісспорарені» стане місцевий «Люцерн», який посів у минулому сезоні в національній лізі п'яте місце і став володарем Кубка Швейцарії (у фіналі підопічні Фабіо Челестіні здолали «Санкт-Галлен» — 3:1).

Новий сезон для «Люцерна» розпочнеться 24 липня поєдинком проти чинного чемпіона країни — «Янг Бойз». Поки ж в рамках підготовки до сезону люцернці вже провели два контрольні матчі зі своїми співвітчизниками — «Крінсом» (2:4) і «Вінтертуром» (3:1).

Пряму відеотрансляцію поєдинку «Динамо» — «Люцерн» дивіться (о 17:00) на сайті «ФАКТІВ» в цій новині.

Відразу після поєдинку з «Люцерном» «біло-сині» на кілька днів повернуться до Києва, а 10 липня розпочнуть в Швейцарії другий збір, на якому у динамівців заплановано спаринги зі швейцарськими «Серветтом» (10 липня) і «Сьоном» (14 липня), а також з французькою «Ніццою» (17 липня) і іспанським «Атлетиком» (20 липня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матч за Суперкубок України між «Шахтарем» і «Динамо» перенесений з 24 липня на вересень.

Фото ФК «Динамо»

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