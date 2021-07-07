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Спорт

Красуня-українка Бех-Романчук з рекордом виграла престижний старт в Угорщині

12:21 7 липня 2021
Марина Бех-Романчук

Українська чемпіонка Європи зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук, котру визнали за підсумками 2020 року найкращою спортсменкою країни, перед поїздкою на Олімпійські ігри в Токіо виграла престижні змагання в Угорщині в рамках серії World Athletics Continental Tour Gold.

Нашій 25-річній красуні, яка виграла перший старт у сезоні, не було рівних на меморіалі Іштвана Дюлая в Секешфехерварі. З результатом 6,79 метра українка на цілих 15 см випередила британку Ебігейл Ірозуру, котра стала другою, і на 19 см — володарку «бронзи» Настасію Мирончук-Іванову з Білорусі. При цьому Марина повторила свій найкращий результат в сезоні, який вона раніше показала на змаганнях у Флоренції та Стокгольмі.

Зазначимо, що чемпіонка Європи, віце-чемпіонка світу та переможниця Європейських ігор Марина Бех-Романчук буде єдиною представницею України в жіночих стрибках у довжину на Олімпіаді, яка пройде в столиці Японії з 23 липня по 8 серпня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чоловік Марини Бех-Романчук Михайло Романчук став чотириразовим чемпіоном Європи з плавання.

Фото Instagram

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