Двох атлетів з Росії перед Олімпійськими іграми в Токіо спіймали на допінгу

Російські веслувальники Микита Моргачов та Павло Сорін, які готувалися до участі в Олімпійських іграх-2020 в Токіо, здали позитивний допінг-тест. В їхніх пробах, взятих в тренувальному таборі у Греції 17 червня, виявили мельдоній.

«Отримали повідомлення з РУСАДА 1 липня, тому спортсменів залишили тут в Москві. Ведемо розгляд. 8 липня розкриватиметься проба Б, мінімальні сподівання на хороший результат залишаються, але ми розуміємо, що швидше за все Микиті і Павлу не вдасться взяти участь в Іграх», — цитує «РІА Новості» главу Федерації веслування Росії Олексія Свіріна.

Як повідомляє телеграм-канал Baza, чемпіони Європи Моргачов і Сорін, які повинні були виступати на Іграх в столиці Японії в четвірці парній разом з Артемом Косовим і Миколою Піменовим, підозрюють, що заборонений препарат міг опинитися в їхніх аналізах через харчові добавки, які приймалися за погодженням з тренерами.

Як би там не було, росіян вже прибрали з заявки на Олімпіаду.

«Я в жаху. Це лютий… Попалися на анаболіках 70-х років. Куди дивилися спортсмени і лікарі? Мені страшенно соромно. Це повний привіт. Більшої ганьби було важко очікувати. Особливо після того, через що ми пройшли перед цією Олімпіадою», — цитує championat.com телекоментатора Дмитра Губернієва, якого, до речі 1 липня внесли до списку осіб,"які загрожують нацбезпеці України".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Росія виступить на двох Олімпійських іграх без прапора і гімну.

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