Білодід, Магучих та Світоліна: хто представить Україну на Олімпійських іграх у Токіо

Національний олімпійський комітет України затвердив склад команди на XXXII літні Олімпійські ігри, які пройдуть в Токіо з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Нашу країну на Іграх в столиці Японії представлять 158 спортсменів у 25 видах спорту (30 дисциплін), повідомляє сайт НОК.

Зокрема, українці виступлять в бадмінтоні, боксі, вільній, жіночій, греко-римській боротьбі, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтинбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное. Також наші атлети змагатимуться в спортивній та художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, кульовій стрільбі, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному п'ятиборстві, тенісі, настільному тенісі, тріатлоні та фехтуванні.

На Олімпіаді виступлять Жан Беленюк, Дар'я Білодід, Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук, Михайло Романчук, Юлія Левченко, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ольга Харлан та інші.

На жаль, коронавірусні обмеження і жорсткі вимоги ковід-протоколу оргкомітету Токіо-2020 внесли корективи в проводи нашої збірної на Олімпійські ігри. У неділю, 11 липня, на телеканалі «UA: Перший» (о 17:00) відбудеться чотиригодинний марафон, присвячений від'їзду збірної України на змагання до столиці Японії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марина Бех-Романчук перед стартом в Токіо з рекордом виграла престижний турнір в Угорщині.

Фото Instagram

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