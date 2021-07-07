Форвард «Динамо» перейшов у іспанський клуб

Київське «Динамо», яке зіграло на зборі в Швейцарії внічию з «Базелем» (4:4), «Лозанною» (1:1) і «Люцерном» (3:3), а також розгромило «Дівон» (5:0), оголосило на офіційному сайті клубу про перехід на правах оренди в іспанський «Ейбар» терміном на один сезон 29-річного форварда Франа Соля.

Нагадаємо, що нападник майже рік відіграв на батьківщині за «Тенерифе», забивши в 37 поєдинках другого іспанського дивізіону 10 м'ячів і віддавши дві гольові передачі.

Як відомо, вихованець мадридського «Реала» після переходу в «Динамо» в січні 2019 року з голандського «Віллем II» за 3,5 млн євро зіграв за киян з того часу у всіх турнірах лише 23 матчі, в яких забив чотири м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матч Суперкубка України «Шахтар» — «Динамо» перенесений з 24 липня на вересень.

Фото ФК «Динамо», ФК «Ейбар»

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