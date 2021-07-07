27.15 / 27.34 32.06 / 32.40
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Форвард «Динамо» перейшов у іспанський клуб

19:10 7 липня 2021
Фран Соль

Київське «Динамо», яке зіграло на зборі в Швейцарії внічию з «Базелем» (4:4), «Лозанною» (1:1) і «Люцерном» (3:3), а також розгромило «Дівон» (5:0), оголосило на офіційному сайті клубу про перехід на правах оренди в іспанський «Ейбар» терміном на один сезон 29-річного форварда Франа Соля.

Нагадаємо, що нападник майже рік відіграв на батьківщині за «Тенерифе», забивши в 37 поєдинках другого іспанського дивізіону 10 м'ячів і віддавши дві гольові передачі.

Як відомо, вихованець мадридського «Реала» після переходу в «Динамо» в січні 2019 року з голандського «Віллем II» за 3,5 млн євро зіграв за киян з того часу у всіх турнірах лише 23 матчі, в яких забив чотири м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матч Суперкубка України «Шахтар» — «Динамо» перенесений з 24 липня на вересень.

Фото ФК «Динамо», ФК «Ейбар»

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Аліса Аршавіна

Посипалися зуби і з'явилися проблеми із суглобами: Аліса Аршавіна заявила, що може померти за два тижні без операції

Тіна Кароль і Олег Машуковський

Тіні «знову 17»: Кароль залізла у шафу до молодого блогера і стала виглядати як дівчинка

Алла Пугачова

Алла Пугачова-блондинка: у Мережі показали онуку Примадонни, з якою вона не хоче знайомитися

Кусають вдень і вночі: крім бліх на відомому азовському курорті з&#39;явилася нова «біда»

Кусають вдень і вночі: крім бліх на відомому азовському курорті з'явилася нова «біда»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.