Українець Вернидуб з «Шерифом» стартував у Лізі чемпіонів розгромною перемогою на полі суперника

У середу, 7 липня, завершилася програма перших матчів першого відбіркового раунду Ліги чемпіонів. Зокрема, свої поєдинки на полях суперників провели білоруський «Шахтар» і молдавський «Шериф», очолювані українськими тренерами Романом Григорчуком і Юрієм Вернидубом відповідно.

Колектив з Тирасполя вивіз перемогу з Албанії, а ось клуб із Солігорська в Болгарії в компенсований час не втримав нічию в протистоянні з командою українського захисника Ігоря Пластуна.

Ліга чемпіонів. Перший відбірковий раунд. Перші матчі

«Динамо» (Тбілісі, Грузія) — «Нефтчі» (Азербайджан) — 1:2 (Марушич, 36 — Алескеров, 23, Махмудов, 57, з пенальті).

«Буде-Глімт» (Норвегія) — «Легія» (Польща) — 2:3 (Ботхейм, 45+1, Пернамбуко, 78 — Лукіньяс, 2, Емрелі, 41, 61).

«Слован» (Словаччина) — «Шемрок Роверс» (Ірландія) — 2:0 (Рафаел Ратао, 28, 47).

«Лудогорець» (Болгарія) — «Шахтар» (Білорусь) — 1:0 (Каули Соуза, 90+2).

«Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) — «Кайрат» (Казахстан) — 1:1 (Ацілі, 45 — Аліп, 76).

«Теута» (Албанія) — «Шериф» (Молдова) — 0:4 (Луванор, 15, 45+1, Траоре, 56, Кастаньєда, 89).

«Мальме» (Швеція) — «Рига» (Латвія) — 1:0 (Чолак, 50).

«Динамо» (Загреб, Хорватія) — «Валюр» (Ісландія) — 3:2 (Адемі, 8, 72, Майєр, 41, з пенальті — Сігурдссон, 88, Адольфсон, 90).

Зазначимо, що ще сім поєдинків відбулися напередодні:

ХІК (Фінляндія) — «Будучность» (Чорногорія) — 3:1 (Ріскі, 5, Валенчич, 7, Саксела, 13 — Раїчкович, 35, з пенальті).

«Флора» (Естонія) — «Хіберніанс» (Мальта) — 2:0 (Саппінен, 75, 89).

«Ференцварош» (Угорщина) — «Приштина» (Косово) — 3:0 (Нгуен, 71, Кабір, 74, Блажич, 78).

«Жальгіріс» (Литва) — «Лінфілд» (Північна Ірландія) — 3:1 (Відемон, 38, Кіш, 45, з пенальті, Джонс, 68, в свої ворота — Мазінга, 54).

«Фола» (Люксембург) — «Лінкольн Ред Імпс» (Гібралтар) — 2:2 (Бенсі, 65, Ахметджека, 66 — Карралеро, 26, Брітто, 50).

«Шкендія» (Північна Македонія) — «Мура» (Словенія) — 0:1 (Бобічанец, 28, з пенальті).

«Клуж» (Румунія) — «Борац» (Боснія і Герцеговина) — 3:1 (Омрані, 11, Дяк, 28, Сігурйонссон, 60 — Мораїтіс, 45+1).

Матчі у відповідь першого відбіркового раунду Ліги чемпіонів відбудуться 13 і 14 липня.

Переможці двохматчевих дуелей вийдуть до третього відбіркового раунду (жеребкування — 19 липня, матчі — ¾ і 10 серпня), а ті, хто програв, продовжать боротьбу в «Шляху чемпіонів» другого відбіркового раунду Ліги конференцій.

Нагадаємо, що Україна буде представлена в Лізі чемпіонів двома клубами: «Шахтар» стартує в третьому раунді кваліфікації, «Динамо» — у груповому турнірі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі суперники «Ворскли» у другому відбірковому раунді Ліги конференцій.

Фото ФК «Шериф»

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