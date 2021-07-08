Англія на 104-й хвилині разом з арбітром приголомшила Данію і вперше в історії зіграє у фіналі Євро

У середу, 7 липня, на знаменитій арені «Уемблі» в Лондоні визначився другий фіналіст Євро-2020, який у вирішальному поєдинку турніру складе компанію збірній Італії, що здолала напередодні в серії післяматчевих пенальті команду Іспанії.

Євро-2020. ½ фіналу

Англія — Данія — 2:1 (у додатковий час)

Голи: Кʼяєр (39, у свої ворота), Кейн (104) — Дамсгор (30).

На 104-й хвилині Кейн (Англія) не реалізував пенальті.

Якщо кривдник збірної України команда Англії, яка ніколи не перемагала на чемпіонатах Європи, не грала в півфіналі Євро з 1996 року, то данці взагалі — з 1992-го, коли сенсаційно стали найсильнішою збірною Старого Світу.

Фаворитом дуелі на Туманному Альбіоні і букмекери, і більшість фахівців, ясна річ, вважали підопічних Гарета Саутгейта, які не пропустили в п'яти матчах турніру жодного м'яча. Але ж датські вболівальники напевно пам'ятали, як їхні улюбленці восени минулого року втерли носа родоначальникам футболу на «Уемблі» в поєдинку Ліги націй (1:0).

Англійці на правах господарів поля (за підтримки переважної більшості з 60 тисяч глядачів) з перших хвилин кинулися вперед, але датчани не здригнулися. Більш того, підопічні Каспера Хʼюлманна, котрий традиційно одягнув на гру свій фартовий чорний джемпер, небезпечно «огризались» і на 30-й хвилині повели в рахунку. Гол-шедевр зі штрафного забив 21-річний півзахисник «Сампдорії» Дамсгор — 0:1! До речі, до нього прямим ударом зі «стандарту» на Євро-2020 не забивав ніхто.

Варто згадати, що хлопець, який став, до речі, першим автором гола на Євро-2020, що народивсяв XXI столітті (в грі з Росією), приїхав на турнір в статусі резервіста Еріксена. Але після того, як Крістіан ледь вижив після серцевого нападу, Міккель повів команду за собою (перед грою англійці подарували капітанові суперників футболку збірної з прізвищем Eriksen і своїми автографами).

До речі, голкіпер Пікфорд, котрий потерпів від удару данця, встановив у цей вечір рекорд збірної Англії за тривалістю «сухої» серії. Страж воріт «Евертона» не пропускав 721 хвилину, перевершивши лише на одну хвилину досягнення Гордона Бенкса, яке було встановлене в далекому 1966 році (720 хвилин).

Незабаром у збірної Англії був прекрасний шанс відігратися, але Шмейхель неймовірним чином парирував удар Стерлінга. І все ж хлопці Саутгейта відігралися ще у першому таймі: після прострілу Сака захисник хлопців з півночі Кʼяєр зрізав м'яч у власні ворота — 1:1. 11-й автогол на турнірі (на всіх попередніх 15 чемпіонатах Старого Світу разом узятих було 9 «самострілів»)!

Другий тайм перетворився на футбольні шахи. Чим ближчим був фінальний свисток, тим вищою ставала ціна помилки. На кону стояла путівка до фіналу Євро-2020 і 5 млн євро призових від УЄФА! У підсумку за 90 з гаком хвилин основного часу «зайвого» визначити не вдалося, хоча Кейн і компанія зі шкіри пнулися, щоб забити переможний м'яч.

В овертаймі Англія затисла скандинавів на їхній половині поля і на 102-й хвилині завдяки Стерлінгу заробила пенальті (явно не 100-відсотковий!) Кейн з «позначки» програв дуель Шмейхелю, але першим встиг на добивання мʼяча — 2:1. Чемпіони світу 1966 року завдяки власній майстерності і сумнівному суддівському рішенню вперше зіграють у фіналі Євро. Справа покійного радянського судді Тофіка Бахрамова на «Уемблі» живе і процвітає…

Нагадаємо, що тріумфатор чемпіонату Європи визначиться в поєдинку Італія — Англія в неділю, 11 липня, на лондонському стадіоні «Уемблі».

У 1992 році чемпіоном Європи став знаменитий голкіпер збірної Данії Петер Шмейхель. На Євро-2020 на вершину міг піднятися його син Каспер Шмейхель — той, що подорослішав. Своєю блискучою грою він зробив все, що міг. Завадили колеги з англійської премʼєр-ліги, де воротар бʼється за честь «Лестера»…

Чемпіон Європи 1992 року Петер Шмейхель зі своїм маленьким сином Каспером - майбутнім півфіналістом Євро-2020

Все про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що названі найсексуальніші футболісти Євро-2020.

Фото uefa.com

12

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter