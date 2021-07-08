Рекордсмен збірної Іспанії Серхіо Рамос підписав контракт із французьким «ПСЖ»

35-річний захисник Серхіо Рамос, який залишив мадридський «Реал» після 16 років виступів за «вершкових», перейшов до французького «ПСЖ» на правах вільного агента.

Відомо, що досвідчений футболіст обрав собі в новому клубі 4-й номер. А ось деталі угоди не розголошуються. Більше того, паризький клуб розмістив новину про підписання контракту в себе на сайті ввечері 7 липня, але практично відразу вона була вилучена.

Відзначимо, що у складі «Реала» Серхіо Рамос завоював 22 трофеї, п'ять разів ставши чемпіоном Іспанії та чотири рази переможцем Ліги чемпіонів. За збірну Іспанії захисник провів 180 матчів, що є національним рекордом та другим результатом у світі в історії футболу після єгиптянина Ахмеда Хассана (184 гри). Щоправда, наставник «Червоної фурії» не включив Рамоса до списку гравців для участі на Євро-2020, і Серхіо, який перемагав на ЧС-2010 та двох чемпіонатах Європи в 2008-му та 2012-му, не зміг наблизитися до світового рекордсмена.

У складі "Реала" Серхіо Рамос виграв 22 трофеї

Додамо, що іспанець став третім придбанням парижан після голандця Джорджино Вейналдума, який дістався «ПСЖ» також безкоштовно, та марокканця Ашрафа Хакімі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Серхіо Рамос викликав на бій Конора Макгрегора, і ірландець не забарився з відповіддю.

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