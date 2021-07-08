У неділю, 11 липня, завершиться Євро-2020. У фінальному поєдинку зійдуться збірні Італії, яка здолала в серії пенальті Іспанію, та Англії, яка завдяки сумнівному пенальті в овертаймі переграла Данію.

Сьома та четверта команди світового рейтингу ФІФА за всю історію провели між собою 27 матчів, більшість із яких були товариськими. На офіційних турнірах суперники перетиналися дев'ять разів, і тут безперечна перевага у Скуадри Адзурри — п'ять перемог при двох нічиїх та лише однієї перемоги англійців.

Єдина перемога Трьох Левів припала на відбірковий матч до ЧС-1978 (2:0), який відбувся в 1977 році, а італійці востаннє перемагали суперника в груповому турнірі ЧС 2014 (2:1) — щоправда, цей результат не допоміг їм вийти в подальшому до плей-оф.

У майбутній зустрічі аналітики букмекерських контор віддають невелику перевагу британцям, виставивши на гру наступні коефіцієнти.

«Паріматч»: перемога Італії — 2,95, нічия — 3,10, виграш Англії — 2,75. Чемпіоном стане Італія — 1,99, Англія — 1,88.

«Фаворит спорт»: перемога Італії — 3,05, нічия — 3,10, виграш Англії — 2,68. Чемпіоном стане Італія — 2,06, Англія — 1,83.

1xBet: перемога Італії — 3,00, нічия — 3,22, виграш Англії — 2,68. Чемпіоном стане Італія — 1,91, Англія — 1,80.

«Олімп»: перемога Італії — 3,01, нічия — 3,20, виграш Англії — 2,80. Чемпіоном стане Італія — 2,01, Англія — 1,85.

William Hill: перемога Італії — 2,90, нічия — 3,10, виграш Англії — 2,60. Чемпіоном стане Італія — 2,00, Англія — 1,80.

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

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Фото uefa.com

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