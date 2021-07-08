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Спорт

«Пожежа»: красуня-дружина футболіста збірної України завалила мережу «жаркими» фото з відпочинку

14:44 8 липня 2021
Анна Сидорчук

Ганна Сидорчук, дружина півзахисника «Динамо» та збірної України Сергія Сидорчука, нарешті дочекалася чоловіка з Євро-2020, де наша команда дійшла до чвертьфіналу. Пара махнула на відпочинок до Чорногорії, звідки «дражнять» своїх підписників яскравими фотографіями.

Підписники же, серед яких чимало дружин українських футболістів, завалюють Сидорчук компліментами. «Пожежа», «Кішка пантера», «Топчик», «вауууу», — не соромляться у коментарях відвідувачі сторінки Анни.

Відзначимо, що Сергій Сидорчук зіграв на Євро-2020 усі п'ять матчів, які провела на турнірі збірна України, забитими м'ячами не відзначався.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружини футболістів збірної України прорвалися до Риму на матч Євро-2020.

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