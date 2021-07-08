Промоутер українського боксера-суперважковаговика Олександра Усика (18 перемог, 13 з них — нокаутом) Олександр Красюк поділився цікавими подробицями контракту його підопічного на бій із чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 1 поразка), який запланований на 26 вересня.

Зокрема, суперник нашого співвітчизника особливу увагу приділив пункту про можливий реванш, пам'ятаючи про свій гіркий досвід бою з мексиканцем Енді Руїсом-молодшим влітку 2019 року, в якому Ей Джей зазнав сенсаційної поразки.

«Питання реваншу особливо прописане для Джошуа, оскільки у нього три чемпіонські титули. Ми прописали можливість реваншу на фантастичних для Усика умовах. Ну і перший бій Усик має виграти. Коли Олександр почув про цю умову, то у нього настрій точно не зіпсувався: «Доведеться побити Антона двічі», — заявив Красюк в ефірі Youtube-каналу VideoBoxing.

Нагадаємо, що бій Олександра з Джошуа став можливий після того, як суд зобов'язав Тайсона Ф'юрі провести третій поєдинок проти американця Деонтея Уайлдера. Цей бій пройде 24 липня в Лас-Вегасі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що британець Ділліан Уайт назвав бій Джошуа з Усиком «мертвим».

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