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Спорт

Збірна Росії після провалу на Євро-2020 залишилася без головного тренера

18:43 8 липня 2021
Станіслав Черчесов

Російський футбольний союз (РФС) звільнив зі своєї посади головного тренера національної збірної Станіслава Черчесова, удостоєного пародії за ганьбу збірної Росії на Євро-2020. Менеджери федерації розцінили виступ команди у фінальному турнірі як провальний та розірвали контракт із фахівцем, який діяв до грудня 2022 рок. Нагадаємо, росіяни набрали три очки та посіли останнє місце у групі з Бельгією, Данією та Фінляндією на континентальному турнірі.

«Дякую всім, хто за нас вболівав, переживав та разом із нами жив футболом. П'ять років роботи головним тренером збірної залишаться найбільш незабутніми в моєму житті. Хочу подякувати всім футболістам, із ким працював разом, за ці роки. Зрозуміло, вдячний тренерському, адміністративному та медичного штабу й Російському футбольному союзу», — цитує Черчесова «МК».

Відзначимо, що РФС виплатить фахівцю, який працював із національною збірною з серпня 2016-го й річна зарплата якого становила 2,5 млн євро на рік, неустойку за дострокове розірвання угоди в розмірі 300 млн рублів (близько 3,4 млн євро). Хоча раніше повідомлялося, що Черчесов відмовився від подібного «бонуса».

Додамо, що на посаду, що стала вакантною, розглядаються кілька кандидатів. Зокрема, один із топ-менеджерів РФС уже провів переговори з екс-тренером «Порту», «Челсі» та «Тоттенхема» португальцем Андре Віллаш-Боашем.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Нідерландів звільнила головного тренера Франка де Бура після вильоту з Євро-2020.

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