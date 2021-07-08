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Спорт

Перемога з «душком»: УЄФА відкрив три дисциплінарні справи проти Англії після матчу з Данією на Євро-2020

20:42 8 липня 2021
Англія Данія

Важка перемога, здобута збірною Англії в півфіналі Євро-2020 над Данією (2:1 у додатковий час), вийшла доволіскандальною.

І справа не лише у фатальному пенальті, який арбітр призначив наприкінці першого овертайму. За підсумками матчу Європейський футбольний союз (УЄФА) відкрив відразу три дисциплінарні справи через поведінку англійських уболівальників.

Як повідомляє офіційний сайт організації, британські фанати світили лазерною указкою в очі голкіперу датчан Касперу Шмейхелю під час виконання Харрі Кейном пенальті, провокували безлади під час виконання національних гімнів, а також використовували піротехнічні засоби протягом поєдинку.

Примітно, що неприємності для Данії не обмежилися лише пропущеним в овертаймі м'ячем. Буквально за кілька секунд до завершення першого овертайму півзахисник Мартін Йєнсен отримав травму в зіткненні й, залишивши поле, накульгуючи вирушив до лави для запасних. Оскільки на той момент ліміт замін у скандинавів був вичерпаний (тренер Каспер Хьюлманн замінив протягом основного й додаткового часу шість футболістів), догравати заключні 15 хвилин данці змушені були вдесятьох.

А Англія, вперше з 1966 року вийшла до фіналу престижного турніру, зустрінеться у вирішальному матчі за трофей з Італією. Гра пройде в неділю, 11 липня, в Лондоні на «Вемблі», початок — о 22:00

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Станіслав Черчесов звільнений зі збірної Росії після провалу на Євро-2020.

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Перемога з «душком»: УЄФА відкрив три дисциплінарні справи проти Англії після матчу з Данією на Євро-2020

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