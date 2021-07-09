Ястремська виграла перший матч після 8-місячного «простою»

Друга ракетка України Даяна Ястремська, яка посідає 38-у сходинку в світовому жіночому рейтингу, повернулася на корт після тривалої паузи, пов'язаної з допінговим скандалом.

Наша співвітчизниця успішно стартувала на турнірі в німецькому Гамбурзі з призовим фондом 189 708 доларів. У першому колі Даяні протистояла Магдалена Фрех із Польщі (145-я). У першому сеті з'ясування стосунків дійшло до тай-брейка, де нерви міцнішими виявилися у українки, а в другій партії Ястремська просто «змела» суперницю з корту — в підсумку 7:6 (5), 6:1 на користь Даяни.

За успішне подолання першого кола українка гарантувала собі 3 556 доларів в якості призових. Наступною суперницею Ястремської стане досвідчена італійка Сара Еррані (105-а).

Відзначимо, що востаннє Даяна виходила на корт 9 листопада минулого року, коли програла в австрійському Лінці бельгійці Гретьє Міннен. Після цього наша співвітчизниця здала позитивний тест на заборонені препарати й була відсторонена від участі у змаганнях під егідою WTA. Лише наприкінці травня відбулося повне слухання справи, на якому тенісистка представила Незалежному трибуналу докази своєї невинності, і в підсумку була виправдана.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна, Ястремська, Костюк та сестри Кіченок виступлять на Олімпіаді в Токіо.

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