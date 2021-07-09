Відмовився грати за Білорусь за Лукашенка: «Динамо» підписало форварда московського ЦСКА

Київське «Динамо», що завершило перший тренувальний збір результативною нічиєю з «Люцерном» (3:3), поповнилося в літнє міжсезоння двома новачками. Одним з них став 21-річний білоруський нападник московського ЦСКА Ілля Шкурін, який буде виступати за «біло-синіх» на правах оренди до кінця сезону-2021/2022.

«Ілля Шкурін полетить 10 липня на збори з „Динамо“ до Швейцарії», — розповів у коментарі сайту Sport24 агент Аркадій Запорожану, який представляє інтереси наставника «біло-синіх» Мірчі Луческу.

Вихованець ФК «Вітебськ» дебютував у дорослому футболі в рідному клубі, провівши в 2017—2018 роках 14 матчів у всіх турнірах та забивши 2 м'ячі. Період виступів у «Енергетику-БГУ» був набагато успішніший — у 2019-му нападник у 28 матчах забив уже 21 м'яч. Успішна гра Іллі привернула увагу скаутів московського ЦСКА, який підписав контракт із футболістом у січні 2020-го. Ось тільки повноцінно проявити себе в російській прем'єр-лізі Шкуріну не вдалося — за півтора року білорус провів за «армійців» лише 19 матчів, в яких забив 3 м'ячі.

А ось «відносини» з національною командою у Шкуріна поки не складаються. Форвард виступав за молодіжну збірну Білорусі в 2017—2019 роках, а в березні 2020-го отримав виклик до головної команди країни. Ось тільки дебютувати не зміг. В серпні того ж року футболіст відмовився виступати за збірну до тих пір, поки країною керує Олександр Лукашенко, і був виключений зі списку кандидатів до національної та молодіжної збірні Білорусі.

Ілля Шкурін

Також перед від'їздом на другий збір «Динамо» підписало повноцінний контракт із 23-річним фланговим нападником «Колоса» Денисом Антюхом. Футболіст добре себе проявив на першому етапі підготовки, забивши по одному голу у матчах з «Базелем» (4:4) та «Люцерном» (3:3), і після повернення до Києва отримав чотирирічний контракт із чемпіоном України.

Денис Антюх

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард «Динамо» Фран Соль перейшов до іспанського «Ейбара».

Фото ФК «Динамо»

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