27.17 / 27.36 32.09 / 32.43
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Український клуб із дискваліфікованим президентом відмовився від участі у прем'єр-лізі

16:12 9 липня 2021
ФК Олімпік

Донецький «Олімпік», який за спортивним принципом зберіг прописку у прем'єр-лізі за підсумками чемпіонату-2020/2021, відмовився від участі в новому сезоні.

«Нами прийняте рішення про зняття команди з розіграшу УПЛ наступного сезону! Це непростий, але разом із тим — обдуманий та зважений крок… Розлучатися з вами дуже складно, проте ми не прощаємося. Клуб припиняє свою діяльність, але на цьому ми не ставимо крапку. Я вірю, що прийде час, коли футбольний клуб „Олімпік“ знову буде радувати своїх уболівальників яскравими виступами. А сама гра буде проходити за одними для всіх правилами не лише на полі, але й за його межами. Адже футбол в Україні люблять, і ми пишаємося, що ФК „Олімпік“ Донецьк назавжди залишиться в його історії!» — наводить слова президента клубу Владислава Гельзіна офіційний сайт «Олімпіка».

У п'ятницю, 9 липня, УПЛ отримала листа від ФК «Олімпік», в якому клуб повідомив про зняття команди з турніру. Як повідомляється на офіційному сайті повноважного організатора, в найближчі дні буде ініційоване проведення загального збору учасників УПЛ для виключення ФК «Олімпік» з числа учасників УПЛ та визначення й прийняття нового учасника. Щоправда, визначеності, хто замінить «Олімпік» у прем'єр-лізі, до цього часу немає. Найбільш імовірним «кандидатом» є закарпатський «Минай», який за підсумками минулого сезону залишив елітний дивізіон.

Нагадаємо, що донецький клуб був одним із головних ньюсмейкерів у другій частині минулого сезону. Спочатку «олімпійці» призначили головним тренером екс-наставника збірної України Юрія Калитвинцева, потім президент клубу Владислав Гельзін увірвався на флеш-інтерв'ю після матчу з «Шахтарем» та обматюкав головного суддю поєдинку Юрія Іванова, за кілька турів до фінішу чемпіонату був звільнений Калитвинцев та на його місце прийшов Роман Санжар і, нарешті, КДК УАФ відсторонив президента «олімпійців» на п'ять років від будь-якої футбольної діяльності.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-тренера клубів української прем'єр-ліги Олександра Севідова довічно усунули від футболу.

97

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таюне

«Квіточка Таюне» вирушила за кордон без чоловіка: Олег Винник вирішив стати мореплавцем

Костянтин Меладзе

«Виглядав як загнаний звір»: екс-дружина Валерія Меладзе розповіла, як жилося його братові Костянтину в першому шлюбі

Мішина і Еллерт

Прикрила груди руками: «Холостячка» Мішина знялася топлес у гарному відео

Меган Маркл, принц Гаррі та королева Єлизавета

У новій заяві Меган Маркл і принца Гаррі розгледіли черговий наїзд на королівську сім'ю

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.