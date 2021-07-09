Український клуб із дискваліфікованим президентом відмовився від участі у прем'єр-лізі

Донецький «Олімпік», який за спортивним принципом зберіг прописку у прем'єр-лізі за підсумками чемпіонату-2020/2021, відмовився від участі в новому сезоні.

«Нами прийняте рішення про зняття команди з розіграшу УПЛ наступного сезону! Це непростий, але разом із тим — обдуманий та зважений крок… Розлучатися з вами дуже складно, проте ми не прощаємося. Клуб припиняє свою діяльність, але на цьому ми не ставимо крапку. Я вірю, що прийде час, коли футбольний клуб „Олімпік“ знову буде радувати своїх уболівальників яскравими виступами. А сама гра буде проходити за одними для всіх правилами не лише на полі, але й за його межами. Адже футбол в Україні люблять, і ми пишаємося, що ФК „Олімпік“ Донецьк назавжди залишиться в його історії!» — наводить слова президента клубу Владислава Гельзіна офіційний сайт «Олімпіка».

У п'ятницю, 9 липня, УПЛ отримала листа від ФК «Олімпік», в якому клуб повідомив про зняття команди з турніру. Як повідомляється на офіційному сайті повноважного організатора, в найближчі дні буде ініційоване проведення загального збору учасників УПЛ для виключення ФК «Олімпік» з числа учасників УПЛ та визначення й прийняття нового учасника. Щоправда, визначеності, хто замінить «Олімпік» у прем'єр-лізі, до цього часу немає. Найбільш імовірним «кандидатом» є закарпатський «Минай», який за підсумками минулого сезону залишив елітний дивізіон.

Нагадаємо, що донецький клуб був одним із головних ньюсмейкерів у другій частині минулого сезону. Спочатку «олімпійці» призначили головним тренером екс-наставника збірної України Юрія Калитвинцева, потім президент клубу Владислав Гельзін увірвався на флеш-інтерв'ю після матчу з «Шахтарем» та обматюкав головного суддю поєдинку Юрія Іванова, за кілька турів до фінішу чемпіонату був звільнений Калитвинцев та на його місце прийшов Роман Санжар і, нарешті, КДК УАФ відсторонив президента «олімпійців» на п'ять років від будь-якої футбольної діяльності.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-тренера клубів української прем'єр-ліги Олександра Севідова довічно усунули від футболу.

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