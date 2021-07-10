У неділю, 11 липня, знаменита лондонська арена «Уемблі» прийме фінальний поєдинок чемпіонату Європи з футболу, в якому зійдуться збірні Італії та Англії, які не зазнали на турнірі жодної поразки (арбітр — Бьорн Кюйперс з Нідерландів).

ОНЛАЙН -ТРАНСЛЯЦІЯ ІТАЛІЯ — АНГЛІЯ

У колишні роки суперники спільними зусиллями 10 разів боролися за трофеї світових та європейських першостей (беззаперечна перевага за кількістю фіналів на боці Скуадри Адзурри — 9:1). У чотириразових чемпіонів світу, а також чемпіонів Європи італійців було п'ять вдалих спроб за чотирьох невдач. Представники Апенінського півострова виграли фінал ЧС-1934 (у Чехословаччини — 2:1), ЧС-1938 (в Угорщини — 4:2), Євро-1968 (з Югославією — 1:1; перегравання — 2:1), ЧС-1982 (у ФРН — 3:1) і ЧС-2006 (з Німеччиною — 1:1; по пенальті — 5:3) і капітулювали у вирішальних зустрічах ЧС-1970 (з Бразилією — 1:4), ЧС-1994 року (з Бразилією — 0:0; по пенальті — 2:3), Євро-2000 (з Францєю — 1:2 в овертаймі) і Євро-2012 (з Іспанією — 0:4).

Що ж стосується Англії, то родоначальники футболу грали у фіналі лише раз, коли в скандальній зустрічі на «Уемблі» перемогли команду Федеративної Республіки Німеччини на ЧС-1966 (4:2). Максимальним результатом «Трьох левів» на чемпіонатах Європи були третє місце Євро-1968 та півфінал Євро-1996.

У прямій трансляції зустріч Італія — Англія дивіться о 22:00 на телеканалах «Україна» і «Футбол 1».

Євро-2020. Фінал

11 липня (неділя)

Італія — Англія 22:00 «Україна» «Футбол 1»

Нагадаємо, що команда Роберто Манчіні в півфіналі Євро-2020 пройшла в серії пенальті Іспанію, а підопічні Гарета Саутгейта в овертаймі вирвали перемогу у Данії.

Все про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на фінал Італія — Англія.

Фото uefa.com

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