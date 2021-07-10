У неділю, 11 липня, на чемпіонаті Європи з футболу буде зіграно останній, 51-й, матч, за підсумками якого визначиться переможець Євро-2020. У вирішальній битві за 8-кілограмовий трофей на лондонській арені «Уемблі» зійдуться збірні Італії та Англії, які не програли на турнірі жодного поєдинку (початок — о 22:00). Букмекери дали прогнози на зустріч грандів.

«ФАКТИ» проведуть онлайн-трансляцію зустрічі підопічних Роберто Манчіні і Гарета Саутгейта, за якою ви зможете стежити в цій новині.

Арбітр з Нідерландів

Працювати на фінальній зустрічі турніру УЄФА довірив суддівській бригаді з Нідерландів на чолі з 48-річним Бьорном Кюйперсом, якому допомагатимуть Сандер ван Рукел і Ервін Зейнстра (четвертий арбітр — іспанець Карлос дель Серра Гранде, рефері VAR — німець Бастіан Данкерт).

Раніше служитель Феміди Кюйперс, який володіє разом з батьком трьома супермаркетами і перукарнею, судив вирішальні поєдинки Суперкубка УЄФА- 2011 («Барселона» — «Порту» — 2:0), Ліги Європи-2013 («Бенфіка» — «Челсі» — 1:2), Ліги Європи-2018 («Марсель» — «Атлетико» — 0:3) та Ліги чемпіонів-2014 («Реал» — «Атлетико» — 4:1).

Рефері фіналу Євро-2020 Бьорн Кюйперс

Шлях до фіналу Євро-2020

На груповій стадії підопічні Роберто Манчіні виграли «всуху» всі три матчі — у Туреччини (3:0), Швейцарії (3:0) та Уельсу (1:0). В 1/8 фіналу Скуадра Аздурра взяла верх над Австрією (2:1 в додатковий час), у чвертьфіналі — над Бельгією (2:1) та в півфіналі — над Іспанією (1:1, по пенальті — 4:2).

Відеоогляд матчу Італія — Іспанія

Відеоогляд матчу Англія — Данія

10 фіналів на двох

У колишні роки суперники спільними зусиллями 10 разів боролися за трофеї світових та європейських першостей (беззаперечна перевага за кількістю фіналів на боці Скуадри Адзурри — 9:1). У чотириразових чемпіонів світу, а також чемпіонів Європи італійців було п'ять вдалих спроб за чотирьох невдач. Представники Апенінського півострова виграли фінал ЧС-1934 (у Чехословаччини — 2:1), ЧС-1938 (в Угорщини — 4:2), Євро-1968 (з Югославією — 1:1; перегравання — 2:1), ЧС-1982 (у ФРН — 3:1) та ЧС-2006 (з Німеччиною — 1:1; по пенальті — 5:3) і капітулювали у вирішальних зустрічах ЧС-1970 (з Бразилією — 1:4), ЧС-1994 (з Бразилією — 0:0; по пенальті — 2:3), Євро-2000 (з Францією — 1:2 в овертаймі) та Євро-2012 (з Іспанією — 0:4).

У фіналі ЧС-1938 Італія перемогла Угорщину

Що ж стосується Англії, то родоначальники футболу грали у фіналах лише раз, коли в скандальній зустрічі на «Уемблі» перемогли команду Федеративної Республіки Німеччини на ЧС-1966 (4:2). Максимальним результатом «Трьох левів» на чемпіонатах Європи були третє місце Євро-1968 і півфінал Євро-1996.

Зароблені призові

Переможець фінального матчу Євро-2020 поповнить рахунок національної федерації ще на 8 млн євро, а невдаха вирішального поєдинку — на 5 млн.

Щоправда, суперники вже і так заробили на турнірі солідні призові: Італія — 20,25 млн євро, Англія — 19,75 млн.

Все про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію фіналу Італія — Англія.

Фото uefa.com

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