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Спорт

Знаменитий футболіст збірної Англії помер перед фіналом Євро-2020

12:34 10 липня 2021
Пол Марінер

Колишній форвард «Іпсвіча», «Арсенала» і збірної Англії Пол Марінер помер у 68 років, не доживши кілька днів до фіналу Євро-2020, в якому його рідна збірна зіграє проти Італії, повідомила прес-служба національної команди. Причиною смерті знаменитого футболіста, який переніс в минулому році операцію з видалення пухлини, став рак мозку.

Марінер виступав за збірну Англії в 1977--1985 роках і в 35 матчах забив 13 голів. Саме його точний удар у ворота угорців приніс родоначальникам футболу путівку на ЧС-1982.

На клубному рівні футболіст грав в «Іпсвічі», з яким в 1978 році виграв Кубок Англії, а в 1981-му — Кубок УЄФА, «Плімут Аргайл», «Арсеналі» і «Портсмуті».

Пол Марінер (праворуч) зі здобутим Кубком УЄФА

Завершивши кар'єру футболіста, Марінер тренував «Плімут», американський «Нью-Інгленд Революшн» і канадський «Торонто».

Після закінчення кар'єри екс-форвард збірної Англії тренував канадський "Торонто"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер колишній футболіст київського «Динамо» Ярослав Думанський.

Фото Getty Image, Twitter England

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