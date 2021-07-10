У суботу, 10 липня, київське «Динамо», яке віддало в оренду іспанському «Ейбару» форварда Франа Соля, розпочне другий тренувальний збір спарингом на Stade des Arbères в Мерені проти 17-разового чемпіона Швейцарії «Серветта» з Женеви.

У минулому сезоні суперник команди Мірчі Луческу став бронзовим призером чемпіонату країни і півфіналістом національного Кубка. В рамках підготовки до нового розіграшу, який стартує 24 липня, «Серветт» раніше провів два поєдинки — зіграв унічию c «Ксамаксом» (2:2) і поступився «Івердону» (0:1).

Пряму відеотрансляцію поєдинку «Динамо» — «Серветт» дивіться (о 21:00) на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

До речі, в перші дні збору в Швейцарії Мірча Луческу розраховує на 27 футболістів, зокрема на двох новачків — форварда московського ЦСКА Іллю Шкуріна і екс-нападника «Колоса» Дениса Антюха:

воротарі — Бойко, Нещерет, Моргун;

захисники — Сідклей, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Попов, Тимчик, Бражко, Дубінчак, Вівчаренко;

півзахисники — Буяльський, Гармаш, Родрігес, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Леднєв, Вербич, Антюх, Коробенко, Беніто;

нападники — Супряга, Кулач, Шкурін, Ванат.

В ході збору до них приєднаються гравці збірної України (Бущан, Забарний, Миколенко, Караваєв, Сидорчук та Циганков), які отримали додаткові дні відпочинку після участі в Євро-2020.

На другому етапі підготовки, який буде тривати до 24 липня, у «біло-синіх» заплановані також контрольні матчі проти швейцарського «Сьона» (14 липня о 20:00), французької «Ніцци» (17 липня о 21:00), іспанського «Атлетика» (20 липня в 16:00) і ще два спаринги.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що команда Мірчі Луческу на першому етапі підготовки до сезону зіграла внічию з «Базелем» (4:4), «Лозанною» (1:1) і «Люцерном» (3:3), а також розгромила «Дівон» (5:0).

Фото ФК «Динамо»

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