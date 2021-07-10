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Спорт

Українка Ястремська не змогла пробитися до фіналу турніру в Гамбурзі: відеоогляд матчу

15:22 10 липня 2021
Даяна Ястремська

Друга ракетка України Даяна Ястремська (38-а в світі), яку виправдали у справі про допінг, завершила виступи на своєму першому після дискваліфікації тенісному турнірі в Гамбурзі з призовим фондом 189 708 евро.

У півфіналі 21-річна одеситка, яка брала в другій партії медичний тайм-аут, сенсаційно програла в трьох сетах 198-й ракетці світу 23-річній Олені-Габріелі Русе з Румунії — 6:2, 1:6, 4:6.

Вихід до півфіналу змагань приніс Даяні 8 144 євро і 110 рейтингових очок. У вирішальній зустрічі румунка Русе оскаржить трофей з переможцем пари Юле Німайер (Німеччина, 167-а) — Андреа Петкович (Німеччина, 130-а).

Нагадаємо, що в попередні роки Даяна Ястремська виграла три турніри WTA: в 2018-му — в Гонконзі, в 2019-му — в Хуахіні і Страсбурзі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Даяна Ястремська на турнірі в Гамбурзі перемогла Магдалену Фрех з Польщі та Сару Еррані з Італії.

Фото Twitter WTA

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