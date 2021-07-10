27.16 / 27.36 32.08 / 32.46
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

УЄФА оштрафував англійців перед фіналом Євро-2020

16:19 10 липня 2021
Збірна Англії

Футбольна асоціація Англії оштрафована на 30 тисяч євро за ряд інцидентів, які сталися під час півфіналу Євро-2020 між збірними Англії та Данії (2:1), повідомляє офіційний сайт УЄФА.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ФІНАЛУ Євро-2020 ІТАЛІЯ — АНГЛІЯ

УЄФА покарав родоначальників футболу за поведінку англійських фанатів на «Уемблі». Деякі з них освистували гімн Данії перед початком поєдинку, інші запалили на трибунах фаєри. Крім того, вболівальники «Трьох левів» заважали вротареві данців Касперу Шмейхелю, світячи йому в очі лазерною указкою при виконанні пенальті нападником англійців Харрі Кейном.

Все про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий екс-футболіст збірної Англії Пол Марінер.

фото uefa.com

93

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таюне

«Квіточка Таюне» вирушила за кордон без чоловіка: Олег Винник вирішив стати мореплавцем

Святослав Вакарчук

«Я доросла людина»: Вакарчук прокоментував чутки про роман з 23-річною красунею

Костянтин Меладзе

«Виглядав як загнаний звір»: екс-дружина Валерія Меладзе розповіла, як жилося його братові Костянтину в першому шлюбі

Максим Михайлюк і Даша Хлистун

«Ніжна і красива пара»: «холостяк» Макс Михайлюк таємно одружився

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.