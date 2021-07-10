УЄФА оштрафував англійців перед фіналом Євро-2020

Футбольна асоціація Англії оштрафована на 30 тисяч євро за ряд інцидентів, які сталися під час півфіналу Євро-2020 між збірними Англії та Данії (2:1), повідомляє офіційний сайт УЄФА.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ФІНАЛУ Євро-2020 ІТАЛІЯ — АНГЛІЯ

УЄФА покарав родоначальників футболу за поведінку англійських фанатів на «Уемблі». Деякі з них освистували гімн Данії перед початком поєдинку, інші запалили на трибунах фаєри. Крім того, вболівальники «Трьох левів» заважали вротареві данців Касперу Шмейхелю, світячи йому в очі лазерною указкою при виконанні пенальті нападником англійців Харрі Кейном.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий екс-футболіст збірної Англії Пол Марінер.

фото uefa.com

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