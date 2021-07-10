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Спорт

Кейт Міддлтон, принц Уільям і Том Круз відвідали жіночий фінал Уїмблдону: відеоогляд матчу

19:32 10 липня 2021
Кейт Міддлтон і принц Уільям

У суботу, 10 липня, в Лондоні фінішувала жіноча частина одного з турнірів серії «Великого шолома» Уїмблдону.

У напруженому фіналі найсильніша тенісистка світу, 25-річна австралійка Ешлі Барті за 1 годину 59 хвилин перемогла чешку Кароліну Плішкову, котра посідає в рейтингу WTA 13-е місце, — 6:3, 6:7 (4), 6:3.

Успіх у Лондоні приніс австралійці майже 2,4 млн доларів (чешка заробила 1,24 млн). Зазначимо, що Барті вперше в кар'єрі виграла Уїмблдон і вдруге турнір «Великого шолома». У 2019-му вона піднялася на вершину «Ролан Гаррос» у столиці Франції. Що ж стосується Плішкової, то вона вдруге програла у фіналі Уїмблдону (раніше Кароліна поступилася у вирішальному матчі в 2016 році).

Ешлі Барті з головним трофеєм Уїмблдону

Зазначимо, що за ходом жіночого фіналу наживо спостерігали багато знаменитостей, зокрема, Кейт Міддлтон і принц Уільям, голівудський актор Том Круз. Відвідали Уїмблдон в цей день також оперна співачка Кетрін Дженкінс, міністр культури Великобританії Олівер Дауд і мер Лондона Садок Хан, а також великі тенісисти Мартіна Навратілова і Біллі Джин Кінг.

Кейт Міддлтон і принц Уільям

Том Круз

Нагадаємо, що у фіналі чоловічого Уїмблдону в неділю, 11 липня, зустрінуться п'ятиразовий володар трофею серб Новак Джокович та італієць Маттео Берреттіні. Вперше в історії вирішальний поєдинок в чоловічому одиночному розряді буде судити жінка — Марія Чичак з Хорватії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна і Марта Костюк припинили боротьбу на Уїмблдоні у другому колі.

Фото thesun.co.uk, Twitter Wimbledon

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