Українська красуня Магучіх стала в Талліні чемпіонкою Європи: відео переможної спроби

У суботу, 10 липня, віце-чемпіонка світу та чемпіонка Європи в закритих приміщеннях зі стрибків у висоту, 19-річна Ярослава Магучіх з Дніпра здобула золоту медаль молодіжного чемпіонату Європи (до 23 років) в столиці Естонії Талліні.

Впевнено взявши з першої спроби всі висоти (185 см, 189 см, 195 см і 200 см), наша красуня встановила новий рекорд змагань, перевершивши досягнення Світлани Лапіної, яка в 1999 році на молодіжному чемпіонаті Європи взяла висоту 198 см. Найближчих переслідувачок зі Швеції та Словенії Ярослава випередила аж на 11 см.

«На Олімпійських іграх у Токіо я хочу стрибнути більш ніж на 2,05 м, 2,07 м. Я хочу стрибнути на світовий рекорд (в 1987 році болгарка Стефка Костадінова стрибнула на 209 см. — Авт.)», — цитує Ярославу Магучіх Twitter Міжнародної федерації легкої атлетики.

Зазначимо, що Ярослава зібрала чемпіонський хет-трик на молодіжних чемпіонатах Європи: вона перемагала на турнірах U-18 (в 2018-му), U-20 (в 2019-му) і U-23 (в 2021-му).

До речі, Україна третій рік поспіль перемагає на чемпіонаті Європи U-23. На попередніх двох турнірах «золото» здобувала Юлія Левченко.

Нагадаємо, що в лютому Магучіх встановила одразу два рекорди, національний та світовий серед спортсменок до 20 років, стрибнувши в словацькій Банські-Бистриці на 206 сантиметрів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучіх влаштувала стрибки в океан.

Фото Twitter European Athletics

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