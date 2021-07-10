У неділю, 11 липня, фінальним поєдинком на лондонському «Уемблі» між збірними Італії та Англії фінішує 16-й за ліком чемпіонат Європи з футболу (початок — о 22:00).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ІТАЛІЯ — АНГЛІЯ

У колишні роки Скуадра Адзурра виграла у родоначальників футболу п'ять з шести зустрічей в рамках кваліфікацій і фінальних турнірів чемпіонатів світу та Європи. Єдиний успіх англійців у відборі ЧС-1978 датований листопадом 1977 року — 2:0. Італія ж перемагала опонента у відбірному поєдинку ЧС-1978 — 2:0, в групі Євро-1980 — 1:0, в матчі за третє місце ЧС-1990 — 2:1, в кваліфікації ЧС-1998 — 1:0, в чвертьфіналі Євро-2012 — 0:0 (по пенальті — 4:2) і в групі ЧС-2014 — 2:1. Ще одна зустріч (у відборі ЧС-1998) завершилася внічию — 0:0.

Цього разу букмекери віддають невелику перевагу підопічним Гарета Саутгейта. Наприклад, контора William Hill ставки на виграш Англії в основний час приймає з коефіцієнтом 2,60, на нічию — 2,90, на перемогу Італії — 3,10.

Відео голів матчу Італія — Англія в режимі онлайн дивіться на сайті «ФАКТІВ» в цій новині.

Нагадаємо, що наступний чемпіонат Європи з футболу прийме в 2024 році Німеччина.

Все про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися поєдинок Італія — Англія.

Фото uefa.com

88

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter