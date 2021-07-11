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Макгрегор — Порьє 3: повне відео головного бою UFC 264 в Лас-Вегасі

8:27 11 липня 2021
Дастін Порьє і Конор Макгрегор

Вранці в неділю (за київським часом), 11 липня, в головному бою вечора змішаних єдиноборств UFC 264 на 20-тисячній T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США) втретє в очній дуелі зійшлися екс-чемпіон у двох вагових категоріях ірландець Конор Макгрегор (22 перемоги, 5 поразок), у якого в травні народився син, і колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі американець Дастін Порьє (27 перемог, 6 поразок).

З перших секунд дуелі, за якою з трибуни уважно спостерігав екс-президент США Дональд Трамп, Макгрегор викидав удари (головним чином, у захист) і навіть захопив голову суперника. Але «замкнути гільйотину» ірландцеві не вдалося. Більш того, в кінцівці раунду вже Порьє почав бити суперника, котрий впав на настил октагону. Здавалося, Макгрегора від дострокової поразки врятував гонг. Але одразу зʼясувалося, що ірландець трохи раніше оступився і зламав ногу. Страшна картина.

У підсумку судді віддали перемогу Порьє технічним нокаутом. А ось Макгрегор після оголошення переможця був дуже незадоволений, заявивши (з нецензурною лайкою), що на цьому дуель не закінчено. Прямо з октагону Конора доправили до лікарні.

Нагадаємо, що перший бій Макгрегора і Порьє відбувся у вересні 2014 року і закінчився перемогою ірландця нокаутом, другий пройшов в січні 2021-го, і тоді нокаутувати суперника двалося американцеві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Конор Макгрегор визнаний найбільш високооплачуваним спортсменом світу.

Фото Twitter UFC

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