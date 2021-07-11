Мессі зняв «прокляття» і здобув з Аргентиною перший трофей: відеоогляд фіналу Кубка Америки

У ніч на неділю, 11 липня, на знаменитій арені «Маракана» в Ріо-де-Жанейро відбувся фінальний матч Кубка Америки з футболу, в якому збірна Аргентини завдяки точному удару Анхеля ді Марії на 22-й хвилині перемогла в битві з 9 жовтими картками і 39 фолами команду Бразилії — 1:0.

Знаменитий капітан аргентинців Ліонель Мессі зняв «прокляття» фіналів і нарешті здобув з національною командою перший трофей у кар'єрі (олімпійське «золото» Пекіна він виграв з молодіжною командою). Після чотирьох програних фіналів (зокрема, вирішального матчу ЧС-2014), після кількох «демаршів» зі збірної! Зрозуміло, Лео, у якого тепер 38 (!) трофеїв, не зміг стримати сліз після свистка. Як і бразилець Неймар, котрий, щоправда, плакав з іншої причини.

До речі, Ліонеля Мессі, який в семи поєдинках Кубка Америки забив чотири голи (один — з пенальті) і зробив п'ять результативних передач, визнали найкращим гравцем турніру.

Після фіналу дружина Ліонеля Антонелла Рокуццо виклала в Instagram миле відео, на якому зафіксовано, як їхні сини Тьяго, Матео і Чіро емоційно співають на честь перемоги збірної Аргентини і тата.

Додамо, що збірна Аргентини 15-й раз виграла Кубок Америки (вперше з 1993 року!) Ще 14 раз команда ставала срібним призером.

Що ж стосується Бразилії із зірковим Неймаром в складі, то Чарівники м'яча не змогли захистити свій титул і виграти 10-й Кубок Америки (тепер у бразильців дев'ять перемог і 12 поразок).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сонного Ліонеля Мессі привітали з днем народження посеред ночі.

Фото Twitter Selección Argentina

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