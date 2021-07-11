«С*ка ти зрадлива!»: Конор образив дружину Порьє, та відповіла непристойним жестом

Після головного бою турніру зі змішаних єдиноборств UFC 264 між Конором Макрегором (22 перемоги, 6 поразок) і Дастіном Порьє (28 перемог, 6 поразок) у Лас-Вегасі, який завершився перемогою американця технічним нокатутом і переломом ноги у ірландця, вибухнув скандал.

Після зупинки поєдинку Конор Макгрегор, лежачи в октагоні, образив дружину Дастіна Порьє, яка була присутня в T-Mobile Arena.

«Твоя дружина пише мені в приват! Гей, дитинко, черкни ще раз, поспілкуємося! Чекаю тебе на афтерпаті, в нічному клубі, дитинко. С*ка ти зрадлива!» — кричав Конор Макгрегор.

Порьє намагався прорватися до хама, але американця стримали представники його команди. Щоправда, дружина Дастіна — Джолі сама емоційно відреагувала на образи Макгрегора на свою адресу, показавши Конору непристойний жест.

Дастін Порьє з дружиною Джолі

«Джолі почала нервувати, — прокоментував інцидент Дастін Порье. — Я-то давно звик бути в центрі уваги. Я вже звик до цього, а дружина — ні. Коли вся ця отрута, вся ця ненависть вилилися на неї, то вона трошки переживала з цього приводу. Я ставився спокійно.

Звичайно, це неприємно. Але що тут поробиш? Мені б не хотілося, щоб людям, які мене оточують, доводилося стикатися з такими речами.

Звідки у Конора ця ненависть? Мені здається, він сам себе заводить. Він спеціально це робить і вбиває в голову собі ті речі, про які говорить. Можливо, насправді він кращий, ніж здається. Не знаю…"

До речі, колишній чемпіон у двох дивізіонах Конор Макгрегор отримає за бій 3 мільйони доларів гарантованого гонорару, а екс-тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Дастін Порьє — 1 мільйон. Щоправда, 32-річному ірландцю ще належить частка у 60 відсотків від продажу платних трансляцій, а його ровеснику-американцеві — 40 відсотків. Таким чином, Макгрегор з урахуванням спонсорських виплат заробить 10 мільйонів доларів, Порьє — 3 мільйони.

Раніше «ФАКТЬІ» повідомляли, що у Конора Макгрегора народився син.

Фото Twitter UFC, Instagram

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